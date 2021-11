Aktionswoche auch in Witten: Berufsberater laden ein

Die Agentur für Arbeit in Witten beteiligt sich an der landesweiten Aktionswoche zur beruflichen Orientierung.

Witten. Wie klappt die Rückkehr in den Beruf? Wie bilde ich mich fort? Diese und andere Fragen beantworten Berufsberater bei der Aktionswoche in Witten.

Die Agentur für Arbeit Hagen beteiligt sich an der landesweiten Aktionswoche „Qualifizierung, Weiterbildung und berufliche Orientierung“. Vom 15. bis 19. November gibt es im Ennepe-Ruhr-Kreis einige Angebote dazu – auch in Witten.

Speziell an die Gruppe der Berufsrückkehrer und -rückkehrerinnen richtet sich das digitale Info-Café am 17. November von 9.30 bis 11 Uhr. Den Link zur kostenlosen Teilnahme erhalten Interessierte per Mail an hagen.bca@arbeitsagentur.deoder unter 02331/ 202-237.

Offene Sprechstunde für Beschäftigte in Witten

Ein Spezialteam, die Anfang 2021 neu installierte „Berufsberatung im Erwerbsleben“ steht besonders im Fokus, denn hier werden spezielle Beratungen für Menschen angeboten, die vor beruflichen Veränderungen stehen und Fragen zu Qualifizierungsmöglichkeiten und der Arbeitsmarktsituation haben. Das lokale Angebot beinhaltet eine offene Sprechstunde für Beschäftigte. Ohne Termin können Interessierte persönliche erste Beratungsgespräche mit Berufsberatern führen am Donnerstag, 18. November, von 15 bis 18 Uhr, in der Agentur für Arbeit Witten, Schlachthofstraße 27.

„Wir beraten Menschen, die sich beruflich verändern wollen, und Betriebe, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter qualifizieren möchten, um für den Arbeitsmarkt der Zukunft besser aufgestellt zu sein. Mit der Teilnahme an der landesweiten Woche der Weiterbildung wollen wir einen weiteren Impuls setzen, sich mit den Chancen von Qualifizierung auseinanderzusetzen“, erläutert Katja Heck, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hagen.

