Aktion Stadtradeln: Witten hat bisher 70.000 km erstrampelt

Werben für die Aktion „Stadtradeln“ in Witten: Klimaschutzbeauftragte Kaja Fehren (v.li.) mit den beiden „Stars“ Lukas Stahl und Barbara Volmerhaus.

Witten. Noch fehlen einige tausend Kilometer, um die Vorjahresmarke zu knacken. Nun setzt das „Stadtradeln“ in Witten auf einen tollen Endspurt.

Beim „Stadtradeln“ haben inzwischen mehr als 500 Wittenerinnen und Wittener über 72.000 Kilometer zurückgelegt. Diese Bilanz zieht die neue Klimaschutzbeauftragte Kaja Fehren wenige Tage vor dem Ende. Witten beteiligt sich an der bundesweiten Aktion in der Zeit vom 1. Mai bis 21. Mai.

Es gilt, möglichst viele Rad-Kilometer zu erstrampeln, um das klimaschädigende CO2 einzusparen. Durch den Verzicht aufs Auto haben die Radler in diesen Wochen laut Stadt schon über 10.000 kg CO2 eingespart. Sogar gut ein Drittel der Ratsmitglieder sitzt diesmal im Sattel.

Klimaschutzbeauftragte für Witten: Trotz schlechtem Wetter machen viele mit

„Trotz des durchwachsenen Wetters wird die Aktion sehr gut angenommen“, sagt Fehren. Nun geht es in den Endspurt. Es gilt, die Wittener Vorjahresmarke von insgesamt 114.000 km zu knacken. Mit gutem Beispiel gehen da die beiden Wittener „Stadtradel-Stars“ Lukas Stahl und Barbara Volmerhaus voran.

„In Zeiten des Online-Studiums sind meine Alltagswege in Witten sehr überschaubar geworden. Die Zahl meines Kilometerstandes ist hauptsächlich auf die Rennradtouren zurückzuführen, zu denen mich das Frühsommerwetter gelockt hat“, sagt Stahl, der mit seinem Lastenrad viel unterwegs ist.

Anmeldungen in Witten auch auf den letzten Drücker noch möglich

Barbara Volmerhaus erinnert auch an die Tage mit schlechtem Wetter: „Mein Herz gehört denjenigen, die in der letzten Woche konsequent auf das Auto verzichtet haben und trotz Sturm, Kälte und Regen mit dem Rad zur Arbeit, zum Einkaufen etc. gefahren sind. Die Vorteile überwiegen für mich auf jeden Fall: Viel frische Luft, kein Stau, keine Parkplatzprobleme und natürlich der Trainingseffekt.“ Über ihre Erlebnisse berichten die beiden ausführlich im Blog unter www.stadtradeln.de/witten.

Wer noch Lust hat, sich in den letzten Tagen an der Aktion zu beteiligen, kann sich bis einschließlich 21. Mai unter www.stadtradeln.de/witten anmelden, ein Team gründen oder einem beitreten, um Kilometer für Witten zu sammeln. Als Preise gib es u.a. Gutscheine für E-Bike-Mieträder bei der Wabe zu gewinnen.

