AfD-Flyer geraubt: Staatsschutz ermittelt in Witten

Witten. Vier Männer sollen in Witten am Wochenende Frauen AfD-Flyer geraubt haben. Jetzt hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen.

Der Staatsschutz ermittelt in Witten. Vier Männer sollen Flyer der AfD geraubt haben. Nun werden Zeugen für den Vorfall gesucht.

Nach Angaben der Polizei verteilten vier Frauen im Alter von 61 bis 67 Jahren am Sonntagnachmittag, 22. Oktober, die Flyer am Crengeldanz in Witten. Gegen 14.15 Uhr warfen sie die Parteiwerbung in Briefkästen am Zaunkönigweg. Dabei sollen sie von vier Männern angegangen worden sein.

Unbekannte entreißen Frauen in Witten zwei Taschen

Die Unbekannten entrissen den Frauen zwei Taschen mit den Flyern, eine dritte Tasche wurde beschädigt. Anschließend flüchteten die Männer in Richtung Sonnenschein/Auf dem Kamp. Ein Tatverdächtiger soll zwischen 20 und 25 Jahre alt, 1,70 bis 175, Meter groß sein und eine Zahnspange getragen haben. Zudem war er dunkel gekleidet, trug ein Basecap und hatte im Bereich der Lippen mehrere Piercings.

Lesen Sie auch:

Der zweite Tatverdächtige soll ebenfalls 20 bis 25 Jahre alt sowie zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß sein. Laut den Frauen soll er Rastalocken und einen Schnauzer haben und bei der Tat dunkle Kleidung getragen haben. Die beiden anderen Tatverdächtigen werden auf 20 bis 30 Jahre geschätzt und genauso groß beschrieben. Sie sollen beide athletisch gebaut sein, jeweils sehr kurze, dunkle Haare haben und auch dunkel gekleidet gewesen sein.

Wer etwas von der Tat mitbekommen hat, soll sich unter 0234-909-4505 oder -4441 bei der Polizei melden.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten