Achtung Autofahrer: In Witten drohen zwei kurze Sperrungen

Witten. Autofahrer aufgepasst: In Witten drohen kurzzeitige Sperrungen. Betroffen sind zwei Straßen im Stadtgebiet.

Autofahrer in Witten müssen sich auf zwei kurzzeitige Sperrungen einstellen: Betroffen sind der Hardensteiner Weg und die Augustastraße.

Weil ein Hubsteiger am Donnerstag, 4. März, auf der Fahrbahn vor Haus Nr. 1 im Hardensteiner Weg steht, gilt dort in der Zeit von 7 bis 18 Uhr eine halbseitige Sperrung. Wer von der Vormholzer Straße in den Hardensteiner Weg einbiegt, sollte also aufmerksam beachten, dass kein Fahrzeug entgegenkommt, das gerade den gesperrten Bereich umfährt.

In der Augustastraße in Witten finden Dacharbeiten an einem Gebäude statt

Die Augustastraße wird in der Zeit vom 8. bis zum 12. März (morgens) in Höhe der Hausnummer 6 voll gesperrt. Dort finden Dacharbeiten am Gebäude statt, ein Autokran muss dafür auf der schmalen Straße stehen. Für die Anwohner und Anlieger gibt es eine Umleitungsbeschilderung über Wideystraße und Brüderstraße bzw. über Hauptstraße und Brüderstraße. Außerdem verschiebt sich die Abfallentsorgung in der Augustastraße vom 11. auf den 12. März, da Müllwagen wegen zu hoher Unfallgefahr bekanntlich nicht mehr über eine längere Strecke rückwärtsfahren dürfen, so die Stadt.

