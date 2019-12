Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Acht Mitarbeiter im Café

Im Café in der Oberstraße 4 arbeitet inzwischen ein Team von acht Personen, ein Mitarbeiter ist in Teilzeit angestellt. Mindestens zweimal in der Woche wird im Lokal frisch geröstet.

Das Café ist am Wochenende von 10-18 Uhr, montags von 14 bis 18 Uhr und donnerstags / freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet.