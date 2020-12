A44/A448: Autobahnauffahrt Witten wird wieder geöffnet

Die Autobahnauffahrt von der B226 in Witten auf die A44/A448 in Richtung Dortmund soll am 21.12. wieder geöffnet werden.

Die Autobahnauffahrt Witten der A44/A448 wird spätestens am Montagmittag (21.12.) wieder geöffnet. Laut Bogestra seien die Bauarbeiten zur Erweiterung der Straßenbahnlinie 310 so weit fortgeschritten, dass die Auffahrt (in Fahrtrichtung Dortmund) wieder befahrbar sei.

Die Umlegung des Verkehrs in Fahrtrichtung Witten auf der Hauptstraße und Bochumer Straße (zwischen Baroper Straße und dem Bauende in Witten) auf die dafür vorgesehene Fahrbahnseite ist für Ende Januar vorgesehen. Der Ein- und Ausfahrtsbereich Papenholz bleibt bis dahin ebenfalls noch gesperrt. Die Haltestelle Papenholz der Linien 309 und 310 wird voraussichtlich Ende Januar 2021 in Betrieb genommen. Danach folgen noch in den Randbereichen Restarbeiten.

