A43/A44: Nächtliche Sperrungen im Kreuz Bochum / Witten

Witten. In den Nächten vom 22. und 23.2. wird im Kreuz Bochum/Witten (A 43 und A 44) eine Fahrbahn gesperrt. Der Übergang zu einer Brücke wird repariert.

Im Autobahnkreuz Bochum/Witten muss ein Fahrbahnübergang repariert werden. Die Autobahn Westfalen sperrt im Kreuz darum am heutigen Montag (22.2.) und am Dienstag (23.2.) jeweils von 19 Uhr bis 5 Uhr die Verbindung von der A44 in Richtung Bochum auf die A43 in Richtung Münster.

Eine Umleitung ist im Kreuz mit einem rotem Punkt ausgeschildert. Rettungskräfte im Einsatz können die Baustelle passieren.

Fahrbahnübergänge verbinden Brücke und Fahrbahn und gleichen Längenänderungen aus, denen Brücken bei Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Diese Stahlkonstruktionen seien Verschleißteile, so die Autobahn Westfalen GmbH. Der Fahrbahnübergang der Brücke „Wittener Straße“ liegt im Bereich der Beschleunigungsspur auf der A 43. Das mache eine Sperrung notwendig.

