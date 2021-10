A43/A44: Nächtliche Sperrung im Kreuz Bochum-Witten

Im Autobahnkreuz Bochum/Witten wird am 2.11. eine Fahrbahn gesperrt.

Witten. Reparaturarbeiten im Autobahnkreuz Bochum/Witten: In der Nacht von Dienstag (2.11.) auf Mittwoch wird dort eine Fahrbahn gesperrt.

Die Autobahn Westfalen repariert im Kreuz Bochum-Witten Fahrbahnschäden. Dazu muss am Dienstag (2.11.) ab 19 Uhr bis Mittwoch (3.11.) 6 Uhr die Verbindung von der A43 in Fahrtrichtung Münster auf die A44 in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt werden. Eine Umleitung ist mit rotem Punkt und dem Zusatzzeichen A448 ausgeschildert.

