A 44: Auffahrt im Bereich Witten-Zentrum wird bald gesperrt

Witten. Autofahrer aufgepasst: Wer an der Anschlusstelle Witten-Zentrum Richtung Bochum auf die A 44 will, muss zwei Nächte lang den Umleitungen folgen.

Die Autobahnniederlassung Hamm von Straßen NRW macht auf eine Sperrung an der A 44 aufmerksam.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (11./12.9.) sowie in der Nacht von Montag auf Dienstag (14./15.9.) wird die Auffahrt in der Anschlussstelle Witten-Zentrum in Fahrtrichtung Bochum jeweils in der Zeit von 20 bis morgens um 5 Uhrgesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet. Straßen NRW muss im Bereich der Anschlussstelle einen Fahrbahnschaden beseitigen und investiert 20.000 Euro aus Bundesmitteln. Rettungskräfte im Einsatz können die Auffahrt nutzen.