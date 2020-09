84-Jährige Wittenerin bei Unfall in Kurbad schwer verletzt

Witten. Mit ihrem Rollator wollte eine 84-jährige Frau aus Witten in Bad Waldliesborn die Straße überqueren. Ein Autofahrer sah das zu spät.

Schwer verletzt worden ist eine 84-jährige Wittenerin bei einem Unfall in Bad Waldliesborn. Die Seniorin wollte am Mittwochvormittag (2.9), eine Straße überqueren. Sie trat mit ihrem Rollator rund 20 Meter vor einem Zebrastreifen im Kurvenbereich auf die Fahrbahn, so meldet es die Polizei in Soest.

Autofahrer sah Wittenerin zu spät

Das sah ein 70-jähriger Autofahrer aus Lippstadt zu spät. Er konnte nicht mehr bremsen und fuhr die 84-Jährige an. Durch den Sturz verletzte sich die Wittenerin so schwer, dass sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.