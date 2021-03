Blaulicht 84-Jährige bei Unfall in Witten leicht verletzt

Witten. Weil ein Bus abrupt bremsen musste, ist eine 84-jährige Mitfahrerin gegen eine Glasscheibe gestoßen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Bei einem Verkehrsunfall in Witten ist eine 84-jährige Frau leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Laut Polizei wollte ein Busfahrer am Samstag (6.3.) gegen 12 Uhr von der Sprockhöveler Straße in die Kronenstraße einbiegen. In der Kronenstraße stand jedoch ein Autofahrer jenseits der Haltelinie, sodass der Bus nicht einbiegen konnte.

84-jährige Wittenerin kam in ein Krankenhaus

Um den Bus vorbeifahren zu lassen, sei der Autofahrer rückwärts gefahren, so die Behörde. Beim Rangieren sei der Pkw auf die linke Fahrspur geraten, sodass der Busfahrer abrupt abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Durch den Bremsvorgang ist eine 84-jährige Frau im Bus gegen eine Glasscheibe gestoßen und verletzte sich leicht. Sie kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Autofahrer sei in Richtung Sprockhöveler Straße davongefahren, so die Polizei. Er soll zwischen 50 und 60 Jahre alt sein und graue Haare sowie einen grauen Bart haben. Bei dem Auto handelt es sich um einen dunkelgrünen Kombi der Marke Opel. Der Fahrer hat nach Zeugenangaben Baumschnitt transportiert.

Das Verkehrskommissariat sucht nun den beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich zur Bürozeit unter 0234 909-5206.

