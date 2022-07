72-jähriger Radfahrer prallt gegen Auto – Lebensgefahr

Witten. Wieder ein schwerer Unfall mit einem Radfahrer in Witten. Der 72-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall an der Kämpenstraße in Witten schwer verletzt worden.

Wittener war in Richtung Kämpenstraße unterwegs

Der 72-jährige Radfahrer fuhr am Dienstagmittag (12.7.) auf der Rüsbergstraße in Richtung Kämpenstraße. Zeitgleich war ein 27-jähriger Autofahrer aus Gevelsberg auf der Kämpenstraße in Richtung Wittener Straße unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zu einer Kollision zwischen dem Wagen und dem Fahrrad. So meldet es die Polizei.

Der Fahrradfahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt und musste mit Notarzt und Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwischenzeitlich hat sich sein Zustand stabilisiert.

Zur Klärung der Unfallursache hat das Verkehrskommissariat die Ermittlungen aufgenommen.

