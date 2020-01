Der Coronavirus ist nun auch in Deutschland angekommen. Am Montagabend gab es den ersten bestätigten Fall in München. Der Mann hatte sich bei einer chinesischen Kollegin angesteckt. Die Inkubationszeit des Virus – also der Zeitraum zwischen Ansteckung und Ausbruch der Krankheit – beträgt bis zu 14 Tage.

Am Influenza-Virus sind im EN-Kreis im Dezember und Januar bislang 63 Personen erkrankt – ähnlich viele Menschen wie auch in den Vorjahren. „Im Februar wird die Zahl erfahrungsgemäß noch einmal steigen“, sagt Kreissprecher Ingo Niemann.

63 Personen im EN-Kreis an Influenza erkrankt