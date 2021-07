Die Polizei in Witten muss den genauen Unfallhergang klären, bei dem eine 63-Jährige leicht verletzt wurde.

Polizei 63-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Witten verletzt

Witten. Eine 63-Jährige aus Bochum ist bei einem Verkehrsunfall in Witten verletzt worden. Sie wollte die Fahrbahn überqueren und wurde dabei angefahren.

Nach bisherigem Kennnisstand der Polizei war die 63-jährige Bochumerin gegen 12 Uhr am Montag (5.7.) zu Fuß auf der Straße Oberkrone in Richtung Trantenrother Weg unterwegs und wollte die Fahrbahn überqueren. Zeitgleich war dort ein 82-jähriger Autofahrer in derselben Richtung unterwegs. Als die Frau die Fahrbahn überquerte, kam es zum Zusammenstoß.

Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

