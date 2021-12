Die Männer kamen als Gastarbeiter anfangs oft in Wohnheimen unter, hier bei der Firma Heitkamp in Wanne-Eickel im Jahre 1972. Ihre Familien holten sie meist erst später nach.

Jubiläum 60 Jahre Abwerbeabkommen mit Türkei: Theaterstück in Witten

Witten. Der Integrationsrat in Witten erinnert an ein Jubiläum. Vor 60 Jahren schlossen Deutschland und die Türkei ein Abwerbeabkommen. Was geplant ist.

Vor 60 Jahren schlossen Deutschland und die Türkei ein Anwerbeabkommen. Zahlreiche Arbeitskräfte kamen damals ins Land. Dieses Jubiläum will der Integrationsrat am Sonntag mit einer Theateraufführung in der Wittener Werkstadt feiern.

Alleine in Witten lebten heute rund 5000 Menschen mit türkischer Abstammung, sagt die Vorsitzende des Integrationsrats, Nataliya Koshel. Ihr ist es besonders wichtig, die Erfahrungen der Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, die mittlerweile in der vierten Generation an der Ruhr zuhause sind, lebendig zu halten.

Eine Theatergruppe aus Köln stellt das Leben der Gastarbeiter und ihrer Familien unter der Leitung von Elissavet Hasse dar. Ihr Stück heißt „Das Fest“. Auf der Bühne in der Werkstadt begegnen sich sechs Menschen, die sich etwas zu erzählen haben, die miteinander essen, trinken, tanzen, lachen, schweigen und weinen. Sie sind zwar alle unterschiedlich. Doch als Kinder von Gastarbeitern und Gastarbeiterinnen verbinden sie ähnliche Erfahrungen, die sie bis heute prägen.

Es geht um Herausforderungen und die Zerrissenheit der Gastarbeiterkinder, die oft zwischen zwei Heimaten und Kulturen stehen. Bis heute seien viele von ihnen von Diskriminierung und Ausgrenzung betroffen, heißt es in der Beschreibung des Kölner Kunstprojekts „Ich bin ein Gastarbeiterkind“, zu dem das Theaterstück gehört. Im Anschluss an die Aufführung ist Raum für Austausch von Erinnerungen und Erfahrungen.

Integrationsratsvorsitzende Nataliya Koshel hofft, dass die Menschen verschiedener Generationen und aus unterschiedlichen Ländern zu Wort kommen und sich mit ihrer Herkunft auseinandersetzen. Besonders die jüngeren Nachfahren täten das häufig nur noch sehr wenig. „Das ist schade. Denn es ist sehr wichtig, sich mit der eigenen Geschichte zu beschäftigen.“

Einlass in der Werkstadt ist am Sonntag (12.12.) um 16 Uhr, die Theateraufführung „Das Fest“ beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, Zuschauer müssen sich aber per Mail an witten.veranstaltung@gmx.de anmelden. Es gilt die 2G+-Regel.

