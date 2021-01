60-jähriger Wittener bei Unfall auf A 45 schwer verletzt

Witten. Wieder einmal ist ein Stauende auf der Sauerlandlinie mehreren Autofahrern zum Verhängnis geworden. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.

Schwer verletzt worden ist ein 60-jähriger Wittener bei einem Unfall auf der Sauerlandlinie, an dem sechs Fahrzeuge beteiligt waren.

Zeugenaussagen zufolge staute sich am Dienstagnachmittag (26. Januar) gegen 15.10 Uhr der Verkehr auf der der A 45 in Richtung Oberhausen in Höhe der Anschlussstelle Dortmund-Eichlinghofen. Dies erkannte der von hinten herannahende Fahrer eines VW Passat offenbar zu spät, so meldet es die Polizei. Der Wagen des 26-Jährigen prallte auf das Heck eines BMW. Dieser wurde wiederum durch die Wucht des Aufpralls auf einen weiteren BMW geschoben. Der 60-jährige Fahrer des ersten BMW, ein Wittener, wurde dabei schwer, die 43-jährige Fahrerin (aus Dortmund) des zweiten BMW leicht verletzt.

Durch den Zusammenstoß wurden noch drei weitere Autos zum Teil schwer beschädigt. Der Opel prallte zudem gegen die Mittelschutzplanke. Die beiden verletzten Fahrer wurden mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gefahren. Alle anderen Insassen - auch der 26-Jährige VW-Fahrer aus Hagen - blieben unverletzt.

Der linke Fahrstreifen der Autobahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 17.50 Uhr gesperrt werden.

