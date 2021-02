Baumfällungen sind an der Vormholzer Straße in Witten geplant.

Natur 54 Bäume fallen an der Vormholzer Straße in Witten

Witten. 54 Bäume und viele Sträucher sollen an den steilen Böschungen an der Vormholzer Straße in Witten gefällt werden. Ab Montag steht dort eine Ampel.

An der Vormholzer Straße in Witten plant die Stadt ab Montag, 8. Februar, größere Fällarbeiten. 54 wild gewachsene Bäume sowie zahlreiche Sämlinge (dünnere Bäume) und Haselsträucher sollen fallen.

Auf einer Fläche von 1334 Quadratmetern befinden sich auf beiden Seiten der Vormholzer Straße steile Böschungen. Sie sollen sicherheitshalber komplett von Bewuchs befreit werden. Große, schrägstehende Hölzer ragen bereits in Gehweg und Fahrbahn hinein, ihre Standsicherheit ist auf längere Sicht ungewiss, so das städtische Grünflächenamt. Obendrein leiden viele der dortigen Eschen seit 2016 am Eschentriebsterben.

Nach der Rodung ist an einem geeigneten Standort eine verkehrssichere Ersatzbepflanzung vorgesehen. Mit Rücksicht auf die Brutzeit der Vögel startet das Projekt vor dem Beginn der Vegetationsperiode. Autofahrer müssen sich im Abschnitt zwischen Möllerstraße und der Linkskurve am Ehrenmal zeitweise auf Verzögerungen an einer mobilen Ampel einstellen.

