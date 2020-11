52 Runden: Wittener Autor läuft mit Promis durch Berlin

Stefan Ludwig hat wieder 52 Runden gedreht. Mit Promis aus Kultur, Sport, Medien und Gesellschaft macht sich der gebürtige Wittener regelmäßig auf den Weg. Im Laufen interviewt er sie. Wobei: Das Wort hört er gar nicht so gerne. „Es sind keine Interviews, es sind Begegnungen.“ Und die schreibt der 42-Jährige dann auf. Jetzt ist sein drittes Buch erschienen: „52 Runden – Spast mit Gast.“

Es ist ein mutiger Titel. Doch Ludwig will mit seiner Behinderung nicht hinterm Berg halten. Er hat eine spastische Gehbehinderung. „Ich war eine Frühgeburt, habe im Brutkasten einen Atemstillstand erlitten“, sagt er. Trotzdem oder gerade deswegen dreht er seine Runden. Jetzt allerdings nicht mehr am Dortmunder Phoenixsee , wo seine Gespräche in den letzten Jahren stattgefunden haben, sondern am Tempelhofer Feld in Berlin. Denn Stefan Ludwig ist umgezogen. Er arbeitet nun am Schlosspark-Theater in der Hauptstadt.

Wittener bereitet keine Fragen für seine Gäste mehr vor

Auch wenn er den See im Pott vermisst: In Berlin gibt es noch mal ganz andere Möglichkeiten, bekannte Menschen zu treffen, die etwas zu erzählen haben. Diesmal war Stefan Ludwig unter anderem mit dem WDR-Wellenchef Jochen Rausch, dem früheren EKD-Ratsvorsitzenden Nikolaus Schneider , Kabarettist René Steinberg , Doktor Stratmann und Moderator Ingo Nommsen unterwegs. Also durchaus Menschen aus unserer Umgebung.

Auch der kürzlich verstorbene Liedermacher Fred Ape, dem Ludwig sehr verbunden war, kommt zu Wort. Welches Gespräch das spannendste war? Das kann und will er nicht sagen. „Wenn ich einen nenne, setze ich gleichzeitig 51 zurück. Das möchte ich nicht.“

Ein Jahr laufen, ein Jahr schreiben. Das ist sein Turnus. 2015 hat der Wittener sein Projekt gestartet, 2016 und 18 sind seine Bücher auf den Markt gekommen. Was sich beim dritten verändert hat: „Ich habe keine Zettel mehr in der Hosentasche“, sagt der Autor. Er bereite keine Fragen mehr vor, lasse sich einfach auf das Gespräch ein. „Frank und frei.“ Nur so könne er mit seinem Gast von einem Thema zum nächsten stolpern. „Es sind Momentaufnahmen.“

Eine Euro pro Buch wird gespendet Das Buch von Stefan Ludwig „5 2 Runden - Spast mit Gast“ ist am 25. November bei „Books on demand“ erschienen und somit in allen Buchhandlungen bestellbar und kurzfristig erhältlich. Der Verkaufspreis liegt bei 13,90 Euro , das eBook kostet 7,49 Euro. Vom Buchverkauf kommt 1 Euro dem Solidarfonds #handforahand zugute. Mehr Infos unter 52runden.de

Ob es weitere 52 Runden geben wird , das will Stefan Ludwig sich noch offen lassen. Laufen werde er jedenfalls weiter, Begegnungen mit Menschen werde es auch geben. „Dafür brenne ich.“ Aber er will sich nun die Zeit nehmen zu schauen, ob er etwas an dem Projekt verändern kann. Aber wenn es doch noch neue Runden gäbe, welche Gäste ständen dann auf seiner Wunschliste ganz oben? Ludwig muss nicht lange überlegen: „ Moderatorin Dunja Hayali und Torsten Sträter .“

