50 statt 30: Kein Tempolimit mehr vor Friedenskirche Witten

Eine Tempobeschränkung auf einem Teilstück der Ardeystraße in Witten wurde aufgehoben.

Witten. Das passt ja gar nicht in die heutige Zeit: Auf einem Stück der Ardeystraße in Witten gilt nun Tempo 50 statt 30. Doch das hat einen guten Grund.

Auf der Ardeystraße in Witten, auf Höhe der Friedenskirche kann man nun schneller fahren. Seit Mittwoch, 9. August, gilt dort wieder Tempo 50 – und nicht mehr Tempo 30 von 7 bis 18 Uhr. Die Tempo-30-Schilder sind bereits abgebaut, die Piktogramme müssen noch von einer Fachfirma entfernt werden.

Zum Hintergrund: Der Ausschuss für Mobilität und Verkehr hat am 14. Juni beschlossen, dass dort das „Tempo 30 vor schützenswerten Einrichtungen“ hinfällig ist. Die WBG (Wittener Bürger Gemeinschaft) hatte dies beantragt. „Tempo 30“ wurde damals eingerichtet, da der Evangelische Kindergarten Friedenskirche dort zu Hause war. Nach einem großen Wasserschaden im Jahr 2019 sind die Kinder in ein Ausweichquartier der Ev. Kirchengemeinde Annen gezogen. Eine Rückkehr in die alten Räume ist nicht mehr vorgesehen. Folglich liegen die Voraussetzungen für ein Tempo 30 auf der klassifizierten Straße (L625) nicht mehr vor.

