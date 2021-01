420 neue Kurse an der VHS Witten sind ab sofort buchbar

Witten. Die VHS in Witten hat am Dienstag (19.1.) ihr Kursangebot für das erste Semester 2021 veröffentlicht. Corona-bedingt starten nur Online-Kurse.

Rund 420 Kurse und Veranstaltungen beschreibt die VHS Witten, Wetter, Herdecke in ihrem neuen Kursbuch. Ab sofort (19.1.) kann man sich anmelden. Allerdings starten die Veranstaltungen - etwa in den Bereichen Sprachen und Gesundheit - zunächst nur online.

Das Semester dauert bis Juni. Anmeldungen für Präsenzkurse sind daher trotzdem willkommen. Sobald wieder vor Ort unterrichtet werden darf, öffnet die VHS ihre Türen, so die Volkshochschule. Ausgefallene Kurstermine würden nicht berechnet. „Natürlich hoffen wir, dass wir bald wieder Kurse in Präsenz abhalten können“, so die VHS-Direktorin Bettina Sommerbauer. „Da aber nicht abzusehen ist, wann dies der Fall sein wird, bieten wir unseren Teilnehmern zu Beginn des Semesters eine Reihe an Online-Alternativen. Dafür haben wir unsere technische Ausstattung deutlich ausgebaut und unsere Kursleiter geschult.“

Stärkt den Rücken: "Yoga im Homeoffice"

Dieses Format bietet interessante Möglichkeiten - zu erleben zum Beispiel in „Meditation für Beginner“ oder bei „Yoga im Homeoffice“. Es gibt auch einen "Yoga Detox Workshop", der die Entgiftung fördert und die

Selbstreinigungskräfte des Körpers aktiviert.

Unter den Onlineangeboten finden sich verschiedenste Sprachkurse (z. B. Englisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Japanisch), Fitnesskurse, Zumba oder Yogaveranstaltungen. Eine Anzahl von Kursen kann, je nach behördlicher Vorgabe, als Präsenzveranstaltung oder online durchführt werden („Switch-Kurse“). Dazu zählen etwa die zertifizierten Gesundheitskurse. Das flexible Kursformat vermeidet Ausfälle von Veranstaltungen. Die „Switch-Kurse“ starten aktuell online.

Ein abwechslungsreiches Themenspektrum verspreche darüber hinaus die Online-Vortragsreihe "vhs.wissen live". Seit Juni 2020 wird dieses Format in Kooperation mit anderen Volkshochschulen in Deutschland organisiert und bietet digitale Vorträge und Diskussionen zu Fragen unserer Zeit.

Insgesamt geht die VHS mit mehr als 60 Onlinekursen an den Start.

Das neue Semester beginnt am Montag, den 8. Februar 2021. Viele Onlinekurse starten zur Überbrückung des Corona-Lockdowns auch schon früher. Hier lohnt sich ein Blick auf die Website www.vhs-wwh.de. In der Regel können Teilnehmer auch nachträglich in Kurse einsteigen. Onlineanmeldungen sind jederzeit über die Website www.vhs-wwh.de möglich. Eine persönliche Anmeldung ist per Anmeldekarte und Einwurf in den Hausbriefkasten möglich (Eingang Holzkampstr. 7, gegenüber Erlenschule).

