250 Schüler machen Friedens-Spaziergang durch Witten

Witten. Auch Kinder des Ruhr-Gymnasiums wollten unbedingt etwas tun im Angesicht des Ukraine-Kriegs. Daraus wurde ein Friedens-Spaziergang durch Witten.

Sie machen sich Sorgen, haben Angst vor dem, was sie täglich über den Krieg in der Ukraine in den Nachrichten sehen – und weil all diese Gefühle irgendwie rausmüssen, haben rund 250 Jungen und Mädchen des Ruhr-Gymnasiums am Freitagmittag (4.3.) kurzerhand eine Solidaritätsspaziergang durch die Wittener Innenstadt gemacht.

Es sind die Fünf- und Sechstklässler, die in einer lange Reihe über den Rathausplatz und die Bahnhofstraße marschieren. Viele blau-gelbe Schilder sind zu sehen. „Frieden für die Ukraine“ steht zum Beispiel darauf. Manche verteilen kleine Karten – ebenfalls in den Landesfarben der Ukraine. Vorne klebt eine Friedenstaube, hinten haben die Kinder ihre Gedanken niedergeschrieben: „War is not a solution!“ – Krieg ist keine Lösung. Viele Passanten bleiben stehen. Einer grüßt zurück: „Peace.“ Frieden.

