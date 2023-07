2024 lockt eine ganz besondere Wittener Zwiebelkirmes

Wer an dem historischen Festumzug bei der Wittener Zwiebelkirmes aktiv teilnehmen will, kann sich jetzt beim Stadtmarketing melden.

Witten. Anfang September feiert Witten die 599. Zwiebelkirmes. Wer sich gern verkleidet, ist beim Auftakt am 1.9. genau richtig. Achtung, Zwiebelumzug!

Nach dem Feiern ist vor dem Feiern. Fünf Wochen nach der Tafelmusik an diesem Samstag steht schon das nächste große Stadtfest an: die 599. Zwiebelkirmes vom 1. bis 4. September. Im nächsten Jahr wird dann die 600. groß gefeiert. Wer am historischen Zwiebelumzug zum Auftakt am Freitag teilnehmen will, ob mit einem Wagen oder als Fußgruppe, kann sich jetzt bereits beim Stadtmarketing melden.

Ab 16 Uhr zieht der Zug am 1. September über die Bahnhofstraße bis zur Kirmesfläche an der Ruhrstraße und am Saalbau, wie immer begleitet von Musikkapellen und natürlich unter dem Beifall der vielen Zuschauerinnen und Zuschauer am Rande. Mit liebevoll geschmückten Wagen und kostümierten Fußgruppen werden zahlreiche Vereine und andere bunte Formationen die Eröffnung wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis machen, hofft das Stadtmarketing.

Wer Lust hat, als Verein, Gruppe oder Mannschaft in diesem Jahr mit dabei zu sein, kann sich bis zum 25. August über das Anmeldeformular auf dem Erlebnisportal des Stadtmarketing Witten anmelden, www.wittener-zwiebelkirmes.de

