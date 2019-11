2018 gab es es Witten 125 Fälle von häuslicher Gewalt

Witten. Bilanz zum Aktionstag gegen Gewalt an Frauen: In Witten wurden 62 Rückkehrverbote ausgesprochen und 42 Frauen an Beratungsstellen vermittelt.

„Gegen Gewalt in Partnerschaften. Liebe ist # Respekt, # Vertrauen # gewaltfrei“ – mit dieser auf 1800 orangefarbenen Einkaufstaschen aufgedruckten Botschaft ächtet der Runde Tisch EN gegen Häusliche Gewalt in diesem Jahr Schläge, Demütigungen und Kontrolle in den eigenen vier Wänden und durch Partner.

Wie dringend dies nach wie vor sei, das zeigt ein Blick auf die Polizeibilanz für 2018, so der EN-Kreis. In den Akten der Kreispolizeibehörde – zuständig für alle neun Kreisstädte außer Witten – finden sich 293 Fälle häuslicher Gewalt, 125 Wegweisungen der Gewalttätigen aus Wohnungen und 168 Vermittlungen der Betroffenen an Beratungsstellen. In Witten waren es noch dazu insgesamt 125 Fälle von häuslicher Gewalt, davon 62 ausgesprochene Rückkehrverbote und 42 Vermittlungen an Beratungsstellen.

Aktion rund um den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen

Öffentlichkeitswirksam wird die Aktion rund um den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am Montag, 25. November, in acht der neun kreisangehörigen Städte. Die Mitglieder des Rundes Tisches sind mit Infoständen in Fußgängerzonen und auf Wochenmärkten präsent. Sie liefern Frauen in Not unter anderem wichtige Ansprechpartner und Rufnummern – zum Beispiel das Frauenhaus (02339/6292), die Frauenberatung (02324/ 538 09 30 50), die Opferschutzbeauftragten der Polizei (02336/9166-2956 und 0234/909-4059) und der Weiße Ring (0151/ 55 164 777).

In Witten gibt es zusätzliche Veranstaltungen: „Brecht das Schweigen“ - der Verein „Frauen als Kriegsopfer“ kämpft in Sarajevo darum, dass die ganze Wahrheit bekannt wird über die im Ex-Jugoslawienkrieg eingesetzten systematischen Massenvergewaltigungen an über 25.000 Mädchen, Frauen und Männern. Ein Vortrag vom Frauenverband Courage mit Bildern zu zwei Reisen nach Sarajevo mit Hintergrundinformationen und einem aktuellem Bericht über die Situation der Frauen heute beleuchtet dieses Thema näher. Interessierte sind dazu eingeladen am 5. Dezember im Treff International (Bahnhofstr. 70), Beginn 18.30 Uhr.