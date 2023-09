20-jähriger Wittener bei Motorradunfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer aus Witten ist bei einem Unfall in Bochum schwer verletzt worden.

Bochum/Witten. Ein Wittener ist am Dienstag bei einem Unfall in Bochum schwer verletzt worden. Er stieß in einer Kreuzung mit einem Auto zusammen.

Ein 20-Jähriger Wittener ist am Dienstag (5.9.) bei einem Unfall in Bochum schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Motorrad auf der Königsallee unterwegs und stieß er in einer Kreuzung mit einer Autofahrerin (20) zusammen. Diese wurde dabei leicht verletzt.

Die Bochumerin fuhr gegen 8.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Königsallee in Richtung Innenstadt und wollte nach links auf die Markstraße abbiegen. Zeitgleich fuhr der Wittener mit seinem Krad auf der Königsallee in Richtung Bochum-Stiepel. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Zusammenstoß, bei dem die beiden Beteiligten verletzt wurden.

Rettungswagen bringt Wittener ins Krankenhaus

Ein Rettungswagen brachte den 20-jährigen Wittener zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, die Bochumerin wurde ambulant behandelt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer den Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

