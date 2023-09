Einen Unfall meldet die Polizei von der Hörder Straße in Witten.

Polizei 2,06 Promille: Autofahrer (25) kollidiert in Witten mit Baum

Witten. Auf der Hörder Straße in Witten ist ein Mann mit seinem Auto gegen einen Baum gekracht. Er kam ins Krankenhaus, das Auto wurde abgeschleppt.

Schwer verletzt hat sich bei einem Unfall ein 25-jähriger Autofahrer in Witten am Samstagnachmittag, 9. September. Laut Polizei fuhr der Dortmunder um 16.50 Uhr mit seinem Auto auf der Hörder Straße in Fahrtrichtung Langendreer. Hinter der Kreuzung Hörder Straße/Himmelohstraße/Borgäcker verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Dabei zog sich der Autofahrer schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,06 Promille. Das Auto wurde abgeschleppt.

