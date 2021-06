17-jähriger Wittener stürzt über Vorderrad – schwer verletzt

Witten. Zwei Unfälle mit Radfahrern haben sich am Fronleichnamstag in Witten ereignet. Drei Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer.

In Annen ist ein Radfahrer (17) bei einem Unfall am Donnerstag (3.6.) schwer verletzt worden. Der junge Wittener befuhr gegen 22.30 Uhr die Holzkampstraße in Fahrtrichtung Preinsholz. Aufgrund des Gefälles drosselte er seine Geschwindigkeit und bremste stark ab. Dabei fiel er über das Vorderrad, stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. So meldet es die Polizei. Ein Rettungswagen brachte den 17-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Senior stößt in Witten mit Radfahrer zusammen

Glimpflicher ging ein Unfall aus, der sich am Donnerstagmorgen in Bommern ereignet hatte. Ein 84-Jähriger hatte gegen 10 Uhr die Elberfelder Straße auf Höhe eines Seniorenheimes überquert. Auf einer Querungshilfe für Fußgänger blieb er mittig stehen. Zeitgleich befuhr ein Radfahrer (58) die Elberfelder Straße stadteinwärts in Richtung der Querungshilfe. Als der Fußgänger die Überquerung der Straße fortsetzte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer.

Der Radfahrer wurde leicht verletzt und verzichtete auf eine ärztliche Behandlung. Der 84-Jährige wurde leicht verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

