Schwer verletzt worden ist eine Dortmunder bei einem Unfall in Witten.

Polizei 17-jährige Radfahrerin bei Unfall in Witten schwer verletzt

Witten. Ins Krankenhaus gebracht werden musste eine Dortmunderin nach einem Unfall in Witten. Die Radlerin war mit einem Auto zusammengestoßen.

Bei einem Verkehrsunfall ist eine 17-jährige Dortmunderin am Freitag (4.12.) in Witten schwer verletzt worden.

18-Jähriger war auf der Hörder Straße in Witten unterwegs

Die junge Frau fuhr mit ihrem Fahrrad gegen 9.50 Uhr auf dem gemeinsamen Rad-/Gehweg der Hörder Straße in Richtung Bochumer Straße. Am Ende des Weges ist ein Grünstreifen und sie musste nach links auf die Fahrbahn ausweichen. Hier stieß sie mit dem Wagen eines 18-jährigen Dortmunders zusammen, der ebenfalls auf der Hörder Straße in Richtung Bochumer Straße unterwegs war.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Die 17-Jährige stürzte und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier .