16 Wittener Ärzte helfen den Flüchtlingen – weitere gesucht

Witten. 16 Wittener Ärztinnen und Ärzte haben sich bereits bereit erklärt, Ukraine-Flüchtlinge zu behandeln. Weitere Mediziner werden aber noch gesucht.

Die Unterstützung der Ärztlichen Qualitätsgemeinschaft Witten (ÄQW) für die Ukraine läuft gut an: 16 Ärztinnen und Ärzte haben sich bereits wenige Stunden nach dem Aufruf bereit erklärt, bei den ehrenamtlichen ärztlichen Untersuchungen und ambulanten Behandlungen der Flüchtlinge aus der Ukraine mitzuwirken.

Zwei Mediziner für Untersuchung am Sonntag in Witten benötigt

Benötigt werden aber noch zwei Mediziner, die bereit sind, zusammen mit Dr. Arne Meinshausen die etwa 50 bis 70 Flüchtlinge, am Sonntagvormittag (6.3.) in Witten erwartet werden, zu untersuchen und gegebenenfalls zu behandeln. Eine Versorgung mit notwendigen Medikamenten wird zur Zeit noch mit den Krankenhäusern geklärt. Interessenten werden gebeten, sich per Mail zu melden: arne.meinshausen@gmx.de.

