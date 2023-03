1,6 Promille: E-Bikefahrer (62) aus Witten stürzt schwer

Witten. Auf der neu gemachten Pferdebachstraße in Witten ist ein Radfahrer gestürzt und hat sich schwer verletzt. Er war erheblich alkoholisiert.

Ein 62-jähriger Radfahrer aus Witten ist bei einem Unfall am Montagabend, 13. März, schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 21.30 Uhr auf der Pferdebachstraße in Witten unterwegs. In Höhe der Hausnummer 11 verlor er die Kontrolle über sein E-Bike und stürzte. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Witten verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 62-Jährige erheblich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten