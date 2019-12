Die Polizei musste die B 58 in Schermbeck am Dienstagabend gut 90 Minuten sperren.

Schermbeck. Zwei Autos sind im Kreuzungsbereich Weseler Straße/Dorstener Straße zusammengeprallt. Die B 58 musste für 90 Minuten gesperrt werden.

Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der B 58 in Schermbeck

Die B 58 musste in Schermbeck am späten Dienstagabend nach einem Unfall für gut 90 Minuten gesperrt werden. Zwei Personen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr konnte die Polizei noch am Abend ausschließen.

Sperrung der B 58 wurde um 21.19 Uhr wieder aufgehoben

Um 19.27 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Zwei Autos prallten im Kreuzungsbereich Weseler Straße/Dorstener Straße zusammen. Nähere Angaben zum Unfallhergang konnte die Polizei am Dienstagabend jedoch noch nicht machen. Die Sperrung der B 58 wurde laut Polizei um 21.19 Uhr wieder aufgehoben.