Wesel. Eine 80-jährige Radfahrerin ist an einer Kreuzung in Wesel mit einem Auto zusammengestoßen. Sie verletzte sich bei dem Unfall schwer.

Zusammenstoß mit Auto: Radfahrerin in Wesel schwer verletzt

Eine 80-jährige Radfahrerin ist am Mittwochmittag in Wesel mit einem Auto zusammengeprallt und dabei schwer verletzt worden. Die 80-jährige Frau aus Büderich habe am Mittwoch gegen 12.25 Uhr die Pastor-Wolf-Straße in Fahrtrichtung Parkstraße befahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Im Kreuzungsbereich Pastor-Wolf-Straße/Raiffeisenstraße stieß sie den Angaben zufolge aus bislang unbekannten Gründen mit einer 67-jährigen Autofahrerin aus Wesel zusammen. Sie war auf der Raiffeisenstraße in Richtung Weseler Straße unterwegs. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste.