Tagesmütter „Wünschen uns gerade in diesen Zeiten mehr Unterstützung"

Wesel. Tagesmütter verdienen mehr Anerkennung und Wertschätzung, erklärte CDU-MdL Charlotte Quik nach dem Gespräch mit dem Tagesmütterverein.

Nadine Dahmen, Vorsitzende des Tagesmüttervereins Wesel, Hamminkeln und Umgebung, hatte bei der CDU-Landtagsabgeordneten Charlotte Quik um ein Gespräch gebeten, das zusammen mit Vorstandsmitglied Claudia Rehberg unter Einhaltung der Hygienevorschriften im Wahlkreisbüro stattfand. „Der Berufsstand der Tagesmütter verdient mehr Anerkennung und Wertschätzung", erklärte Quik hinterher.

„Wir wünschen uns gerade in diesen Zeiten mehr Unterstützung. Ein großer Teil der Kindertagespflegepersonen gehört zur Risikogruppe, arbeitet dennoch und hält die Betreuung aufrecht, um Familien zu unterstützen und die eigene Existenz zu sichern“, sagte Dahmen. „Die Kindertagespflegepersonen leisten seit Monaten einen enormen Arbeitsaufwand. Wir arbeiten gerne und engagiert, denn zu unserem Beruf gehört eine gewisse Leidenschaft. Ohne diese wäre der Arbeitsaufwand nicht machbar in diesen Zeiten.“ Und Rehberg ergänzte: „Wir wollen und müssen von dem Image der ,Mutti, die das nebenbei macht‘, wegkommen.“

Ausstattung der Pflegepersonen mit Hygieneartikeln und Fieberthermometern

Auf Initiative von Quik, die auch sachkundige Bürgerin im Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe des Kreises Wesel ist, wurde von der CDU-Kreistagsfraktion vor Weihnachten ein Antrag auf den Weg gebracht. In diesem wird die Kreisverwaltung um Prüfung gebeten, wie die Pflegepersonen im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes mit Hygieneartikeln und Fieberthermometern ausgestattet werden können.

Quik: „Die Unterstützung für Kinder und Familien ist uns nicht nur im Kreis Wesel ein großes Anliegen. Die Investitionsquote im Haushalt 2021 ist mit 10,3 Prozent die höchste Investitionsquote in einem Haushalt dieses Landes seit 25 Jahren. Wir nehmen große Investitionen in unsere Kleinsten vor. Insgesamt rund 5,7 Milliarden Euro sieht der Haushaltsplan 2021 für Kinder, Familien und den Kinderschutz vor. Für mehr Qualität in der Kinderbetreuung und für mehr Kinderbetreuungsplätze gibt die NRW-Koalition mehr als eine halbe Milliarde Euro aus. Zusätzlich entlasten wir Familien mit einem weiteren beitragsfreien Kitajahr. Auch der Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt ist zu einem der Schwerpunkte dieser NRW-Koalition geworden.“

40 Mitglieder im Tagesmütterverein

Der Tagesmütterverein Wesel, Hamminkeln und Umgebung wurde 2006 gegründet, um den Kindertagespflegepersonen in und um Wesel die Möglichkeit einer Vernetzung zu geben und einen Austausch zu ermöglichen. Aufgrund eines Sterbefalls ruhte der Vereinsbetrieb von 2011 bis 2017. 40 Mitglieder zählt der Verein derzeit und wächst stetig. Mitte März zu Beginn der Pandemie hat sich der Verein dem Netzwerk NRW angeschlossen, um sich weitläufiger bekannt zu machen und einen Austausch auch auf NRW-Ebene zu erreichen