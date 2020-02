Wie zwei Schüler aus Wesel ein Radio für Blinde erfanden

Zwei jugendliche Tüftler des Weseler Andreas-Vesalius-Gymnasiums haben einen großen Schritt in Richtung Erfindung gemacht. Die beiden 17-jährigen Timo Kössler und Mihail Stefanov haben sich mit ihrer Idee von einem intelligenten Blindenradio erfolgreich beim VDE-Technikpreis beworben und sind in die Endrunde gekommen – als eines von zehn Teams in ganz Nordrhein-Westfalen.

Belohnt wurde dieser Erfolg bereits mit 500 Euro – am Donnerstag präsentieren die Gymnasiasten im Umspannwerk in Recklinghausen ihr Projekt und haben dann noch bis Juli Zeit für die finale Umsetzung, die sich lohnen könnte: Die drei ersten Plätze sind mit 2.500, 1.500 und 1.000 Euro dotiert.

Lob auch von Schulleiterin Dorothée Brauner

„Ich bin richtig stolz auf die sprühenden Ideen“, lobt Schulleiterin Dorothée Brauner die beiden Erfinder, die in der Informatik-AG tatkräftig von ihrem Lehrer Sebastian Brands unterstützt werden.

„Wir entwickeln ein barrierefreies Radio für sehgeschädigte beziehungsweise blinde Personen. Bei der optimalen Anpassung an die Bedürfnisse der Zielgruppe werden wir von der Interessengemeinschaft sehgeschädigter Computerbenutzer unterstützt“, berichten die beiden 17-Jährigen, die im ständigen Austausch mit einem Blinden sind, um ihre Erfindung zu perfektionieren.

„Das Radio mit dem Namen VIPR (Visually Impaired People Radio) soll neben der Wiedergabe von Internetradiosendern und Podcasts auch DAB+ unterstützen“, erklärt Timo Kössler.

Zur Weitergabe von Informationen an die Benutzer werde eine Sprachausgabe verwendet, die auch ohne Internetverbindung funktionstüchtig sei. Um Benutzereingaben zu ermöglichen, wird die Bedienung über eine Tastatur und bei einer vorhandenen Internetverbindung zusätzlich über Spracheingabe möglich.

Datenschutz ist gewährleistet

Im Gegensatz zu smarten Speakern könne bei ihrem Projekt der Datenschutz gewährleistet werden, da nur nach dem Drücken eines Tasters eine Audio-Aufzeichnung erfolgt, erklären die jugendlichen Tüftler.

Für die Wiedergabe eines Internetradiosenders oder eines Podcasts kann eine große Datenbank durchsucht oder eine Streaming-URL eingegeben werden.

„Dank einer quelloffenen Datenbank können die Schüler auf über 100.000 Internetradios zurückgreifen“, ergänzt Informatik-Lehrer Brands, der die Begeisterung und Hingabe der beiden Technik-Forscher für ihr Projekt hervorhebt.