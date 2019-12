Wesels größter Open-Air-Chor beim Weihnachtssingen am Dom

Wie wird das Wetter, wie viele Menschen werden dieses Mal zum Weihnachtssingen kommen und wie wird die Stimmung am Großen Markt sein? Diese Fragen stellten sich die Organisatoren schon einige Tage vor der Einstimmung auf das Weihnachtsfest. Es ist bereits das vierte Mal, dass der Scala-Kultur-und-Förderverein Wesel zum gemeinschaftlichen Weihnachtsliedersingen auf den Großen Markt in Wesel eingeladen hatte.

Liedheftchen waren eine Hilfe

Das Wetter spielte diesmal mit. Rund um den Dom waren keine Parkplätze mehr frei. Dort, wo sonst immer Marktverkaufsstände stehen, drängten sich dicht an dicht Bürgerinnen und Bürger. Im Herzen der Domstadt wurde gesungen, was das Zeug hielt.

Auf den verteilten Liedheftchen standen jede Menge traditionelle, bekannte und neue Weihnachtslieder. Allen war klar, das muss wohl die größte Chorveranstaltung in Wesel sein.

Auch die Junior Bigband des AVG spielte bei „Wesel singt“. Foto: Gerd Hermann / FFS



Zwar kam man nicht an die 80.000 Sänger im Dortmunder Stadion oder die 50.000 in der Schalke-Arena heran, dennoch kamen Hunderte zum Singen, kleine Clubs, Gesangvereine, Freunde und Familien, die eine Sängerparty feiern wollten.

Bis nach Schermbeck zu hören?

Auf der historischen Rathausfassade sorgte das Team Weyland dafür, dass die richtigen Töne getroffen wurden. Hannes Weyland an der Gitarre und sein musikalischer Partner Philipp Ritter am E-Piano sind vielen Weselern schon vom Rudelsingen im Scala-Kulturspielhaus bekannt. „Ihr müsst heute so laut singen, dass man uns in Schermbeck hören kann“, erklärte Hannes Weyland.

Bereits beim ersten Lied „Jingle bells“ wurde kräftig gesungen. Viele der Texte von bekannten Weihnachtsliedern wie beispielsweise „Let it snow“, „Petit papa noel“ und „Rudolph the rednosed reindeer“ wurden extra ins Deutsche übersetzt. Für die Kinder gab es Rolf Zuckowskis „In der Weihnachtsbäckerei“. Das machte umso mehr Spaß.

Große Sängerschar unter der Stahltanne. Foto: Gerd Hermann / FFS

Weyland scherzte noch ein wenig. „Seid ihr alle Handschuhträger? Der Applaus ist noch so leise“.

Spaß hatten auch die jungen Musiker der Juniorband des Andreas-Vesalius-Gymnasiums unter der Leitung von Markus Werner, die vor den Stufen der historischen Rathausfassade auch bei einigen Stücken mitwirkten.



Liveübertragung im Fernsehen

Auch ein Fernseh-Team des WDR war mit von der Party und übertrug live vom Großen Markt. Fehlte nur noch der Schnee, aber bei den frühlingshaften Temperaturen?

Dennoch hat diese Veranstaltung bewiesen, dass doch immer noch sehr gerne zu Weihnachten gesungen wird und von Jahr zu Jahr immer mehr Sänger zum Rudelsingen vor der erleuchteten Kulisse von Dom und Rathaus kommen.

Der Scala-Kultur-und-Förderverein fördert und entwickelt gemeinsam mit seinen Partnern Kunst und Kultur in Wesel und Umgebung. Neben „Wesel singt“ gehören zahlreiche weitere Kulturveranstaltungen, die im Scala-Kulturspielhaus ausgetragen werden.