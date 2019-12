Weseler Posaunenchor beschenkt sich zum 100. Geburtstag

Gleich mehreren glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass eines der zurzeit besten Blechbläser-Ensembles seinen Weg in den Konzertsaal im Lutherhaus in Wesel gefunden hat. Da ist zum Einen der Posaunenchor der evangelischen Stadtmission, der in diesem Jahr 100. Geburtstag hatte und dies gebührend feiern wollte und zum Anderen dessen umtriebiger Chorleiter Hartmut Raab-Kawohl, der diesen Plan in die Tat umgesetzt hat; als drittes noch der Zufall, das Genesis Brass noch genau diesen einen Termin im Kalender frei hatte.

Christian Sprenger Leiter und Komponist

Gute Brass-Ensembles gibt es einige, aber nur sehr wenige erreichen ein solch herausragendes Niveau: was Tongebung, Gewichtung und Spannung anbelangt, kann ihnen so bald niemand das Wasser reichen, ebenso die Präzision und Homogenität im Klanggefüge, die ihresgleichen sucht.

Dazu mag die Tatsache beitragen, dass der Ensemblegründer Christian Sprenger Leiter und Komponist in Personalunion ist und daher „seinen“ Bläsern die Stücke gleichsam „auf den Leib“ schreiben kann.

„Genesis Brass ist für mich ein Geschenk“, sagte Sprenger zu Beginn. Er komme ja selber aus der Posaunenchor-Tradition und könne nun auf diesem Wege etwas von dem zurück geben, was ihn seinerzeit geprägt habe.

Komponistin und Arrangeurin Anne Weckeßer

Auch Sprengers Schwester Anne Weckeßer steuert als Komponistin und Arrangeurin viele Stücke bei.„Anne ist ein ganz wichtiger Faktor im Verlag. Das Finden von (neuen) Melodien ist ihr Revier und auch den Titel unseres Albums ‚Niemals war die Nacht so klar‘ hat sie entdeckt. Als Genesis-Musikverlag machen wir ausschließlich Sachen, von denen wir selbst überzeugt sind.“

Die Musiker auf der Bühne des Lutherhauses. Foto: Arnulf Stoffel / FFS

Das Programm bot alles, was man von einem Konzert am 1. Advent erwarten darf. Von „Macht hoch die Tür“ über „O Heiland, reiß die Himmel auf“ bis „Es kommt ein Schiff, geladen“, alles in typischen Sprenger/Weckeßer-Arrangements und mit dem beinahe schon legendären Genesis-Brass-Klang: basslastig („ich selber komme als Posaunist ja aus der Tiefe“, so Sprenger) mit satten Posaunen und einem Tubisten, der mit seinem profunden Sound das gesamte Ensemble trägt.

Trompeten als Klangspitzen

Über diesem starken Fundament können dann die vier Trompeten als Klangspitzen so richtig glänzen.

Mit „Tochter Zion“ ging es weiter Richtung Weihnachten, hier animierte Christian Sprenger das Publikum zum Mitsingen, der Text wurde per Beamer an die Wand projiziert. „Durch dieses Konzert ist es für mich ein ganz besonderer erster Advent. Danke an Herrn Raab-Kawohl für die Einladung.“

Zur Verabschiedung gab es „Oh du fröhliche“, zunächst von allen gesungen, dann in einer mitreißenden Bearbeitung von Genesis Brass. Die Zuhörer waren schlichtweg begeistert, und so gab es noch zwei Zugaben, „Lasst uns froh und munter sein“ und – noch einmal zu mitsingen – „Wenn die Glocken klingen“.