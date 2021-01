Weseler Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Wesel.

Wesel Unbekannter beschädigte ein Auto an der Straße "Am Blaufuß". Zurück blieb der Griff eines Regenschirms

Die Polizei versucht eine Unfallflucht aufklären, bei dem

wahrscheinlich ein Radfahrer mit Regenschirm in der Hand gegen ein Auto gefahren

und dann geflüchtet ist.

Ein 31-jähriger Mann aus Wesel hatte am Dienstag einen weißen Citroen

Berlingo am Rand der Straße Am Blaufuß abgestellt. Ein Nachbar machte den Mann

darauf aufmerksam, dass die Hecktüren und eine Heckscheibe deutlich beschädigt

sind.

War es ein Radfahrer?

Direkt am Auto konnte die Polizei auch den Griff eines Regenschirms

sicherstellen und Teile eines Fahrrades. Die Tatzeit lässt sich zwischen 08.45 Uhr und 10.15 Uhr eingrenzen. Zu dieser Zeit hat es geregnet und es war windig. Möglicherweise ist ein Radfahrer mit

Schirm gegen den Wagen gefahren.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in

Wesel unter Telefon 0281- 107-0.

Mehr Nachrichten aus Wesel und Umgebung .