Weseler Polizei kontrolliert Lkw: ungesicherte Gasflaschen

Wesel Nach der Kontrolle kommt nun auf vier Beteiligte ein Bußgeldverfahren zu. Denn bei einem Unfall könnten die Flaschen explodieren.

Polizisten haben in Wesel zwei ungesicherte Gasflaschen auf der

Ladefläche eines Lkw entdeckt. Den Lkw, der elf Gasflaschen transportierte,

kontrollierten sie am Donnerstag an der Schillstraße. Vier Beteiligte müssen nun

Bußgelder zahlen.

Bei einen Unfall können ungesicherte Gasflaschen zu gefährlichen und explosiven

Geschossen werden und Menschenleben gefährden. Darum überprüft die Polizei im

Kreis Wesel regelmäßig die Gefahrgutsicherung.

