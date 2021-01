Weseler Grüne wollen mehr Photovoltaik-Anlagen

Wesel Weitere Windkraftanlagen sind planerisch kaum möglich, sagt die Grünen-Fraktion. Deshalb setzt sie auf Sonnenenergie in Wesel.

Der Weseler Stadtrat hat im Dezember großer Mehrheit sehr ambitionierte Klimaschutzziele beschlossen. "Vor dem Hintergrund der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse kann das Klimaschutzziel des Pariser Abkommens, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, nur erreicht werden, wenn alle Akteure deutlich ambitionierter Klimaschutzziele verfolgen, als bisher angekündigt", sagt der Fraktionsvorsitzende der Weseler Grünen, Ulrich Gorres.

Eine der wichtigsten Handlungsoptionen ist nach Ansicht der Partei der entschlossene Ausbau der regenerativen Energiequellen. "Da in Wesel planerisch kaum Möglichkeiten für weitere Windkraftanlagen bestehen, müssen alle vorhandenen, technisch und wirtschaftlich realisierbaren Flächen für die Nutzung der Photovoltaik erschlossen werden", so Gorres.

Photovoltaik schon beim Bau einplanen

Vor allem beim Neubau der Park & Ride-Anlagen am Bahnhof und bei den Parkplätzen am neuen Kombibad in der Aue müssen Photovoltaik-Anlage schon beim Bau eingeplant und installiert werden. In ihrem Antrag, fordern die sachkundigen Bürger Horst Münnich, Karlheinz Hasibether und Fraktionssprecher Ulrich Gorris die Verwaltung auf, alle neuen öffentlichen Parkplätze ab 20 Stellplätze mit einer Photovoltaikanlage zu überdachen, mit Ladestationen für E-Fahrzeuge ergänzen und über ein Energiemanagementsystem effizient zu steuern.

Außerdem soll die Verwaltung, kurzfristig ein Betreibermodel aufzusetzen, die Vorgaben festschreiben und Ausschreibungen vornehmen. Dabei soll nach dem Willen der Grünen geprüft werden, welche bestehenden Parkplätze nachträglich überdacht und mit Photovoltaik ausgestattet werden können. Außerdem sollen private Unternehmen nach Möglichkeit im Rahmen von Bebauungsplänen verpflichtet werden, Parkplätze zu überdachen und mit Photovoltaikanlagen auszustatten.

Neue Anlage an der alten B 58

Außerdem soll die Stadtverwaltung noch einmal mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW Kontakt aufnehmen, um den Stand der Rückbauarbeiten an der alten B 58 in Büderich zu erfragen. Die Umbauarbeiten sollten bis Ende 2020 abgeschlossen sein. "Demnach müsste jetzt eine Nutzung für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage gemäß Anträgen der CDU und SPD aus dem Jahr 2019 möglich sein", so Gorres.