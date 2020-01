Weseler Dombaumeister Prof. Deurer geht in den Ruhestand

„Niemals geht man so ganz“ heißt es in einem Lied der Sängerin Trude Herr. Genau das gilt auch für Prof. Dr. Wolfgang Deurer: Der Dombaumeister am Weseler Willibrord-Dom tritt am morgigen Donnerstag – an seinem 86. Geburtstag – in den Ruhestand.

Doch den unter seiner Federführung wiederaufgebauten Dom wird er auch danach fast täglich besuchen. Wenn er dann in einer der Kirchenbänke Platz nimmt und auf sein (Lebens-)Werk blickt, dürfte ihn ein Glücksgefühl und eine innere Zufriedenheit überkommen.

„Innenraum des Doms ist das Besondere“

„Der Innenraum mit dem Predigtraum des 16. Jahrhunderts macht den Dom so besonders – diese Ausstrahlung ist mir außergewöhnlich gut gelungen. Dafür klopfe ich mir jeden Morgen vor dem Spiegel auf die Schulter, weil es ja sonst keiner tut“, erklärt Deurer mit dem ihm eigenen Humor.

So sagt er auch: „Unsere Dome haben so viele unfähige Dombaumeister und wildgewordene Pfarrer überlebt – ich selber habe vier Generationen an Landeskonservatoren überstanden.“ Auf einen Umstand ist der 85-Jährige besonders stolz: „Alle Dombaumeister haben die Fertigstellung des Doms nicht mehr miterlebt – außer mir.“

Prof. Dr. Wolfgang Deurer mit einem Buch des fertigen Willibrordi-Doms vor einen Bild des Doms als Ruine. Foto: Erwin Pottgiesser / FFS



Sein Vater Jakob Deurer war auch schon Architekt, Konservator und Dombaumeister – er wurde 1948 mit dem Wiederaufbau des im Krieg zerstörten Doms beauftragt. Als Deurer Senior im Jahr 1960 im Alter von 63 Jahren starb, übernahm sein Sohn.



„Dombau hat nie ein Ende“

„Mein Vater hat den Dombau vorbereitet – ich habe ihn dann vollendet.“ Das war im Jahr 1995, doch Wolfgang Deurer betont: „Dombau ist nie zu Ende.“ Und trotzdem: „Es gibt keinen Nachfolger. Der Dombauverein wird bei Bedarf einzelne Aufträge vergeben“, so der 85-Jährige.

Überzeugt sagt der Professor: „Mein Beruf ist mein Hobby und mein Hobby ist mein Beruf.“ Zeit für anderes sei dabei nicht geblieben: „Meine Frau und ich haben nie Urlaub gemacht.“ Denn neben dem Dombau in Wesel hatte Wolfgang Deurer vielfältige Aufträge und Aufgaben übernommen.

Über 100 Veröffentlichungen – darunter ein Dutzend Bücher oder Buchbeiträge – stammen aus seiner Feder. Diese behandeln baugeschichtliche, denkmalpflegerische und didaktische Themen mit Auseinandersetzungen zwischen Rekonstruktionen und Moderner Architektur.

Buch über den Dom ist in Arbeit

Das nächste große Werk ist schon in Arbeit: Ende dieses Jahres wird von Wolfgang Deurer eine Chronik „50 Jahre Wiederaufbaugeschichte des Willibrordi-Doms“ erscheinen – über 900 Seiten einschließlich vieler Fotos. Herausgeber ist der Weseler Dombauverein.

Hoch oben auf „seinem“ Dom: Dombaumeister Prof. Wolfgang Deurer auf dem Willibrordi-Dom. Foto: Gerd Hermann / FFS

Am 23. Januar 1943 wurde Deurer in Kassel geboren – in Berlin, Danzig und Köln ging er zur Schule, ehe er von 1951 bis 1953 an der Dombauhütte in Wesel seine Maurerlehre absolvierte.

Er studierte unter anderem Kunstgeschichte in Mainz, promovierte an der Technischen Universität Danzig und forschte in Danziger und Westpreußen-Archiven.

Zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen sammelte der Professor, der auch Lehrbeauftragter an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena ist. 1991 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.

„Das schönste Kompliment in meinem Leben stammt vom Kunsthistoriker Prof Dr. Alexander Markschies von der Hochschule in Aachen“, berichtet Deurer. Dieser hatte ihn im Jahr 2011 bei der Universität Jena für die Verleihung der Ehrenpromotion empfohlen.

Im selben Jahr gab es für den Dombaumeister auch in Wesel ein gefeiertes Ereignis, das er zu verantworten hatte: Die Fertigstellung der Rekonstruktion des Historischen Rathausesam Großen Markt.

Bei aller Euphorie für seinen geliebten Beruf und seine nach wie vor großen Pläne, ist der fast 86-Jährige doch auch irgendwie Realist, denn er sagt: „Ich habe noch so viel vor, das schaffe ich im Leben nicht mehr – aber bekanntlich ist ja der Weg das Ziel.“