Wesel: Zeugen beobachten Einbrecher - Festnahme

Ein 18-Jähriger scheitert bei dem Versuch, in ein Handygeschäft in Wesel einzubrechen.

Wesel Ein Mann versuchte, in ein Handgeschäft an der Hohen Straße einzusteigen. Zeugen alarmierten die Polizei, die den 18-Jährigen festnahm.

In der Nacht zu Montag gegen 1.40 Uhr scheiterte ein Mann bei den Versuch, in ein Geschäft an der Hohen Straße einzubrechen.

Zeugen hatten den Unbekannten beobachtet und meldeten der Polizei eine männliche Person, die gerade versucht, die Scheibe eines Handygeschäftes einzuschlagen. Nachdem der Mann vergeblich versucht hatte, in die Geschäftsräume einzusteigen, ergriff er ohne Beute die Flucht.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten noch in Tatortnähe ein 18-jähriger Mann aus Wesel aufgreifen, auf den die Beschreibung des Flüchtenden passte.

Aufgrund der weiteren Spurenlage wurde der Mann vorläufig festgenommen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

