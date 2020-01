Wesel. Ein bislang Unbekannter hat vergebens versucht, einen Kassenautomaten in einer Tiefgarage in Wesel zu öffnen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wesel: Unbekannter wollte Geldautomaten in Parkgarage öffnen

Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Donnerstagmorgen versucht, einen Kassenautomaten in einer Tiefgarage in Wesel gewaltsam zu öffnen. Das teilte die Kreispolizei am Freitag mit. Sie sucht nun nach Zeugen.

Der Täter ergriff die Flucht als ein Alarm losging

Um 3 Uhr in der Frühe habe der Unbekannte einen Kassenautomaten einer Tiefgarage an der Straße Esplanade aufbrechen wollen, so die Polizei. Als dadurch ein Alarm ausgelöst wurde, habe der Täter die Flucht ergriffen.

Anhand der Videoaufzeichnungen trug der Tatverdächtige ersten Erkenntnissen zufolge schwarze Schuhe, eine beige Hose sowie eine blaue Jacke mit Kapuze. Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei in Wesel unter den Telefonnummer 0281/1070.