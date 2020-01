Wesel: Star Piping Systems zieht in Rewe-Zentrallager um

Als Klaus Lange und Udo Piontek mit einem Mitarbeiter im Sommer 1995 die Star Kunststoffverarbeitungs GmbH am Schornacker gründeten, dürften sie wohl kaum damit gerechnet haben, dass daraus 25 Jahre später ein florierendes Unternehmen mit weltweitem Exportgeschäft, einem Jahresumsatz von über 17 Millionen Euro und 120 Mitarbeitern werden würde. Aus den ursprünglich rund 650 Quadratmetern Produktions- und Lagerfläche sind nach dem Umzug im Jahre 2010 an den Schepersweg etwa 30.000 Quadratmeter geworden.

Erste Halle ist bereits bezogen

Fast punktgenau zum 25-jährigen Bestehen geht es zurück zu den Wurzeln: Das Vorstandsteam um die beiden Geschäftsführer Andreas Bramert und Florian Lange sowie Prokurist Felix Lange ist bei der Suche nach einem möglichen Expansionsstandort ausgerechnet in der alten Heimat im Gewerbegebiet am Schornacker fündig geworden. Ein paar Meter neben dem ersten Firmensitz hat Rewe sein Logistikzentrum an das Weseler Unternehmen verkauft.

Eine erste Halle hat die Star Piping Systems GmbH – seit 2016 der neue Firmenname – bereits bestückt, in den nächsten drei Monaten soll dann der komplette Umbau inklusive Fertigungsstraßen und Verwaltungsgebäude über die Bühne gehen. 200 Lkw werden in dieser Zeit zwischen Schepersweg und Schornacker pendeln, investiert werden mehrere Millionen Euro.

Rohre und Formteile aus Kunststoffen

Bevor sich der Hersteller von Rohren und Formteilen aus den Kunststoffen Polyethylen und Polypropylen allerdings am neuen Standort dem Tagesgeschäft widmen kann, dürfte es Frühsommer sein. „Mit den Hallen und vor allem der begrenzten Außenfläche am Schepersweg sind wir an unsere Grenzen gestoßen“, sagt Geschäftsführer Florian Lange. „Jeder Quadratzentimeter war in Verwendung, das war unser größtes Problem. Und es geht darum, Verarbeitung und Verkauf zu optimieren.“

Dem jungen, dynamischen Familienunternehmen bieten sich am rund 78.000 Quadratmeter großen neuen Firmensitz natürlich ganz andere Möglichkeiten und reichlich Raum, seine Ideen umzusetzen. Rundherum findet sich auch noch freies Bauland – der Schritt zu einer weiteren Expansion also ist schon vorgezeichnet. „Am Schornacker sind wir logistisch deutlich besser angebunden“, sagt Felix Lange.

Export-Geschäft hat Anteil von 60 Prozent

Star Piping Systems liefert geschlossene Rohrsysteme für Trinkwasser-, Abwasser- und Gasleitungen. Zu den Kunden gehören Kommunen, Stadtwerke, Baufirmen sowie der Baufachhandel. Das Unternehmen liefert weltweit in 50 Länder, das Export-Geschäft hat bereits einen Anteil von 60 Prozent. „Gleichzeitig wollen wir auch neue Arbeitsplätze schaffen“, betont Andreas Bramert. „Zudem werden wir weiterhin ausbilden.“

Das Gebäude am Schepersweg, in dem früher die EGN-Blumenversteigerungen über die Bühne gingen, hat eine Verwaltungsgesellschaft gekauft.