Wesel: So mancher kauft im letzten Moment die Geschenke

Samstagmorgen halb elf in Wesel. Langsam füllt sich die Innenstadt. Viele Menschen sind unterwegs um ihre Last-Minute-Einkäufe zu erledigen. Doch Stress und Hektik sind kaum zu spüren. Im Weinfachhandel Barrique liegt das Gegenmittel dafür gemütlich zwischen zwei Regalen. Der Siberian Husky Anuk – er stört sich nicht daran, wenn Kunden drum herumlaufen oder drüber steigen. Er schenkt einem aber einen kurzen Blick bei Ansprache.

Montag noch ein Ansturm

Einen Ansturm erwartet Inhaber Wolfdietrich Degler für den heutigen Montag nochmal. Das sei für viele ja ein Urlaubstag, der dementsprechend genutzt werde, meint er. Der Renner in diesem Jahr seien die Feinkostartikel gewesen. „Das ist in jedem Jahr anders“, hat er festgestellt. Eine Dame im Geschäft lässt sich noch schnell Likörproben abfüllen. „Wir sind eine große Familie, mit allen Kindern, Enkeln und Urenkeln 40 Personen“, erklärt sie. Da fallen Geschenke dann nicht so groß aus, aber eigentlich habe sie alles zusammen.

Haben Sie schon einmal Wein aus einem Edelstahlweinglas getrunken? Für Menschen die oft im Campingurlaub unterwegs sind, gibt es diese im Store „Unterwegs“, wie viele andere Alternativen zu Einwegprodukten. Inhaber Michael Dahm berichtet von einem ruhigen, aber doch zufriedenstellenden Geschäft „mehr geht ja immer“, sagt er. Taschen- und Kopflampen habe er sehr viel verkauft, aber Rucksäcke und Umhängetaschen aus recyceltem Material seien ebenfalls gefragt.

Bis um 11 Uhr haben die Damen an der Galeria-Kaufhof-Kasse bereits 450 Schleifen kunstvoll für Geschenke gebunden. Eine davon hat auch das Geschenk von Simon Möllenbeck verschönert. Er war mit Oma Ingrid unterwegs, um für seine Mutter noch etwas Passendes zu kaufen „Mama konnte sich einfach nicht entscheiden“, klagte er. Aber die Oma habe ihre Geschenke bereits im August beisammen gehabt. Zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft zeigte sich Mathijs Driessen, Geschäftsführer der Filiale. Auch in diesem Jahr seien die „Toni Boxen“ (Abspielgerät für Kinder-CDs) der Renner, ansonsten gebe es einen starken Abverkauf bei den Spielwaren, oder auch bei den Düften und beim Schmuck, berichtete er.

Heiligabend noch zum Juwelier

„Bei uns kommen sogar am Heiligabend noch Herren, um für die Dame ihres Herzens etwas Funkelndes zu erwerben“, berichtete Julia Meyer, Geschäftsleitung des Juweliers Hungeling. Hochwertige Uhren, Herzketten oder Diamanten würden im Weihnachtsgeschäft ebenfalls verstärkt gekauft, nicht zu vergessen der „Wesel-Ring“, den es in vielen Farben gibt.

Fantasievolle Ideen

Ein Buch gehe immer und werde oft als Zugabe genommen, berichtete Eva Korn von der Buchhandlung Korn, die in diesen Tagen viel zu tun hat. Kinderbücher werden gern erworben – der Verkauf des Hörbuches stagniere. „Die meisten Leser möchten das Buch in der Hand haben.“ Das gehe ihr auch so - aber es gebe Ausnahmen, sagt sie und empfiehlt direkt den Roman „Blackbird“ von Matthias Brandt. „Dieser Roman wird vom Autor persönlich gesprochen und ist ein besonderes Erlebnis“, zeigt sich Eva Korn begeistert und widmet sich auch schon dem nächsten Kunden, der eine Beratung benötigt und geduldig wartet. Die Geschäfte in Wesel haben viele, auch ausgefallene und fantasievolle Geschenke, egal ob groß oder klein, das hat der Bummel gezeigt.