Wesel. Am Samstag zwischen 19 und 19.30 Uhr beschmierten Unbekannte die Wände des Pfarrheims an der Straße An der Herz-Jesu-Kirche in Wesel.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wesel: Schmierereien am Pfarrheim

Am Samstag zwischen 19 und 19.30 Uhr beschmierten Unbekannte mit einem Edding die Wände des Pfarrheims an der Straße An der Herz-Jesu-Kirche. Rund 25 Graffiti zählten Polizeibeamte, die eine Zeugin gerufen hatte. Diese hatte zuvor mehrere unbekannte Jugendliche auf einer Treppe am Pfarrheim sitzen sehen und sie aufgefordert zu gehen.

Dieser Aufforderung waren die Jugendlichen nur widerwillig nachgekommen. Kurze Zeit später entdeckte die Frau die Schmierereien. Ob die Jugendlichen tatsächlich als Tatverdächtige in Frage kommen, ermittelt derzeit die Kriminalpolizei. Hinweise an die Polizei Wesel unter 0281/1070.