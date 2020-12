Wesel: Pro homine dankt Mitarbeitern für ihren Einsatz

Wesel Pro homine dankt den 3000 Mitarbeitern mit Prämien und Gutscheinen für ihren engagierten Einsatz während der Corona-Pandem

Wesel. Mit mehreren finanziellen Zuwendungen danken die Einrichtungen der pro homine ihren Mitarbeitern für die engagierte Arbeit während der Corona-Pandemie.

Der Verbund, zu dem auch das Marien-Hospital in Wesel, das St. Willibrord-Spital in Emmerich sowie neun Senioreneinrichtungen in Wesel, Emmerich, Rees und Voerde gehören, schenkt seinen 3000 Beschäftigten zu Weihnachten einen Stadtgutschein Wesel sowie einen Einkaufsgutschein der Emmericher Werbegemeinschaft im Wert von jeweils 15 Euro.

Hausinterne Corona-Prämie

Nachdem die beiden Krankenhäuser keine staatlichen Zuschüsse für die Auszahlung von Coronaprämien erhalten hatten, beschloss die Geschäftsführung mit Unterstützung des Aufsichtsrates, den Beschäftigten in besonders belasteten Pflegebereichen der beiden Krankenhäuser eine hausinterne Corona-Prämie zu gewähren.

Hinzu kommt eine im Dezember im Caritasverband tariflich vereinbarte Corona-Prämie bis zu 600 Euro und die von Pflegekassen und Land NRW schon ausgezahlte Corona-Prämie in den Senioreneinrichtungen.

Beschäftigte in den nicht tariflich berücksichtigten Bereichen (Servicegesellschaften Gastronomie und Gebäude, Medizinisches Versorgungszentrum, Reha-Zentrum) können sich ebenfalls über eine steuer- und sozialabgabenfreie hausinterne Corona-Prämie freuen.

Zeichen der Wertschätzung

"Diese Zuwendungen über das geforderte Maß hinaus sind Zeichen der besonderen Wertschätzung gegenüber unseren Beschäftigten, denen wir uns in dieser außergewöhnlichen Zeit verantwortlich fühlen", betont Geschäftsführer Johannes Hartmann.

Die Mitarbeiter aller Einrichtungen und Berufsgruppen erhielten zusätzlich einen Gutschein – auch als kleine Entschädigung dafür, dass coronabedingt das alljährliche Betriebsfest nicht stattfinden konnte. Die pro homine verschenkte 1900 Weseler und 1100 Emmericher Gutscheine im Gesamtwert von 45.000 Euro.

Wesels Bürgermeisterin Ulrike Westkamp freut sich über dieses Signal: "Der Stadtgutschein wird gut angenommen. Damit unterstützt die Stadt Wesel den Einzelhandel vor Ort. Umso mehr freut es mich, dass pro homine seinen Mitarbeitern mit den Gutscheinen eine Freude macht. Diese Wertschätzung hilft damit auch den Weseler Geschäften; eine Win-win-Situation wie sie im Buche steht."