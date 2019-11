Wesel plant mehr Trendsport-Angebote für Jugendliche

Wesel. In Wesel gibt es laut Spielraumplan zu wenige Treffpunkte für junge Leute. Die Stadt will nachbessern – zum Beispiel mit einer neuen Skateranlage.

Mit 90 Spiel- und Bolzplätzen ist das Angebot in Wesel zwar groß, aber leider sind nicht alle Ortsteile gleich mit den Flächen gesegnet. Im Innenstadtbereich besteht laut Verwaltung ein Defizit an Spielplatzflächen, das sich aufgrund der Bebauung auch nicht beseitigen lässt. Nur über Qualität könne etwas ausgeglichen werden, erklärte Dezernent Rainer Benien am Dienstag im Jugendhilfeausschuss. Dort stand der neue Spielraumplan auf der Tagesordnung.

Ein Schwerpunkt des Plans liegt auf Angebote für Jugendliche: Hier will die Stadt nachbessern – etwa mit einer Skateranlage oder einer Mountainbikestrecke. Was genau an welcher Stelle entsteht, sollen Planungen ergeben. Drei Standorte stehen dabei im Fokus. Hier gibt es mehr aus Wesel, Hamminkeln und Schermbeck

Der Mölderplatz, eine Fläche westlich des Lippestadions und der Auesee kommen für solche Freizeit- oder Trendsportsportanlagen in Betracht. Die Pläne sollen nach der einstimmigen Verabschiedung des Spielraumplans erstellt und im Jugendhilfeausschuss vorgestellt werden. Auch die Politik sieht die Notwendigkeit neuer Angebote für Jugendliche: Die SPD hat in ihrer Haushaltsklausur jüngst den Bau eines Skaterparks am Lippestadion angeregt und dafür Lob von den Jusos erhalten.

WfW-Fraktion für Mountain-Bike Strecke in Wesel

Die WfW-Fraktion bittet die Verwaltung um die Prüfung eines Standortes für eine „Pumptrack Anlage“, also einen Mountainbike Parcours. Bei den Planungen sollen auch die Jugendlichen beteiligt werden.

Der Spielplatz an der Dresdner Straße soll aufgewertet werden. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Die im Spielraumplan aufgelisteten Maßnahmen werden ab 2021 in den Haushalt eingestellt und bis 2024 realisiert. Darunter sind auch viele Einzelmaßnahmen für Spielflächen in den Stadtteilen. Zum Beispiel für den Spielplatz Mölderplatz, der beliebteste der 14 Flächen in der Innenstadt. Die Skateranlage ist in schlechtem Zustand. Die Empfehlung im Plan lautet, einen Treffpunkt mit Bewegungsangebot einzurichten und die Skateranlage zu verlegen. Eine Spielgerätekombination muss im Frühjahr ausgetauscht werden.

Spielplatz Dresdner Straße soll erneuert werden

Der Spielplatz Dresdner Straße soll im Zuge der Sanierungen im Zitadellenviertel aufgewertet und ausgebaut werden. Handlungsbedarf besteht laut Plan unter anderem auch im Dorotheenpark: Dort wird vorgeschlagen, die Trimmgeräte zu demontieren und durch Spielgeräte zu ersetzen – das hatte im Oktober auch die SPD beantragt.