Wesel: Pkw kommt von Fahrbahn ab - zwei Schwerverletzte

Die beiden jungen Männer erlitten schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. (Symbolbild)

Wesel Zwei Männer aus Hamminkeln wurden am Donnerstag bei einem Unfall in Wesel schwer verletzt. Der Pkw war gegen einen Baum geprallt.

Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer wurden am Donnerstagabend bei einem Autounfall in Bislich schwer verletzt. Der Pkw war nach Angaben der Polizei gegen 19.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Die beiden Männer seien auf der Bislicher Straße in Fahrtrichtung Mühlenfeldstraße unterwegs gewesen. Warum der 19-jährige Fahrer kurz vor der Mühlenfeldstraße offenbar die Kontrolle über den Pkw verlor, ist unklar. Die beiden Männer aus Hamminkeln erlitten schwere Verletzungen. „Während der 19-Jährige Fahrer noch den Notruf absetzen konnte, war sein Beifahrer nicht mehr ansprechbar“, so die Polizei. Die Männer wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Beifahrer wurde nach NRZ-Informationen lebensgefährlich verletzt.

Die Bislicher Straße war während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 15.000 Euro. Das Fahrzeug sei sichergestellt worden, teilte die Polizei mit.

Explosionsgefahr: Feuerwehr baut Autobatterie aus

Nach NRZ-Informationen waren die Witterungsbedingungen zum Unfallzeitpunkt sehr schlecht. Zu der Dunkelheit kam Regen, der für eine nasse Fahrbahn sorgte. Ungefähr 200 Meter vor dem Stoppschild verlor der Autofahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Trotz der Nässe war vor dem Unfallort eine deutliche Bremsspur auf der Fahrbahn zu sehen.

Auch die Feuerwehr wurde hinzugerufen. Sie leuchtete die Unfallstelle aus und kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe. Außerdem wurde wegen Explosionsgefahr die Autobatterie ausgebaut. Schließlich reinigten die Wehrleute auch noch die Straße und beseitigten Trümmerteile. Das völlig zerstörte Fahrzeug wurde mit einem Krahn auf einen Abschleppwagen gehoben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten auch am Freitag noch weiter an.