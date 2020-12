Wesel: Nur leichter Zuwachs bei der Schuldnerberatung

Wesel Trotz der Corona-Krise gab es nur einen leichten Anstieg der Anfragen bei der Schuldnerberatung des Diakonischen Werks im Lutherhaus.

Wesel. Sicherung der Existenzgrundlage, Erschließung finanzieller Reserven und sinnvolle Haushaltsführung - in der Regel ist die Schuldner- und Insolvenzberatung des Diakonischen Werks im Lutherhaus eine Hilfe zur Selbsthilfe.

In der Corona-Krise hat sich die Beratung von Kerstin Hankeln ein wenig gewandelt. Hin in Richtung von Anfragen hauptsächlich Berufstätiger, die während der Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Beispielsweise, so Schuldnerberaterin Kerstin Hankeln, sind es Anfragen von Menschen, denen die Nebentätigkeiten plötzlich weggebrochen sind. Oder der DJ, der plötzlich beschäftigungslos ist.

"Die Zahl der Hilfesuchenden ist aber während der Krise nicht erdrutschartig angestiegen", berichtet Kerstin Hankeln. "Es ist nur ein leichter Anstieg festzustellen, die Fallzahlen sind nicht besonders stark nach oben gegangen." Aber es könne durchaus sein, dass das dicke Ende im nächsten Jahr komme, nach dem neuerlichen Lockdown. "Und nicht jeder, der in eine finanzielle Notlage geraten ist, möchte auch zu Schuldnerberatung gehen."

In den vergangenen Wochen konzentrierte sich die Beratung vor allem auf Fragen zum Pfändungsschutzkonto, zum Kinderbonus im Rahmen des Corona-Konjunkturpaketes und zu den Corona-Hilfen. "Das sind Zahlungen, die es vor Corona noch nicht gab", sagt Kerstin Hankeln. Und deshalb gäbe es hierzu auch verstärkt Anfragen und Beratungen.

Trotz Corona ist neben der telefonischen weiterhin auch eine persönliche Beratung vor Ort an der Korbmacherstraße möglich.

Weiteres wichtiges Thema dieser Zeit: Die Verkürzung der Privatinsolvenz von sechs auf nur noch drei Jahre. "Auch dazu gibt es einige Anfragen", so Kerstin Hankeln.

Die Beratung findet im Lutherhaus (Diakonisches Werk Wesel), Korbmacherstraße 12-14 in Wesel, Zimmer 12 a, zu folgenden Zeiten statt:

montags 9 bis 12 Uhr

dienstags 9 bis 12 Uhr

donnerstags 13.30 bis 16.30 Uhr