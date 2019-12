Wesel: Letzter Groove vor dem Fest bei der 1Live-Club-Party

Vor dem Eingang der Niederrheinhalle bildete sich eine ellenlange Schlange von jungen und jung gebliebenen Leuten, die Lust hatten, sich an diesem Abend zu vergnügen. „Wir freuen uns drauf“, meinte die 23- jährige Ina aus Isselburg, die mit einer Clique von sechs Freunden schon mal „etwas vorgeglüht“ hatte.

Am Eingang wachte Veranstalter Andreas Stenzel darüber, dass der Einlass und die Veranstaltung an sich entspannt abliefen. „Die Schlange geht so bis 1 Uhr und flaut dann wieder ab“, sprach der Mann aus Erfahrung. „Ich mach hier ja auch die Ü 30-Partys und bin als Reeser Wesel sehr verbunden.“

Stenzel hatte die Niederrheinhalle in insgesamt drei „Dancefloors“ aufgeteilt – der große Hallentrakt war dabei der „Main Floor“ mit Tanzmusik querbeet. Dort hielten sich die vier Freundinnen Lea, Nina, Sumera und Nadine auf. „Wir haben den Sommer über Abi am AVG gemacht, treffen uns hier, um von den anderen zu erfahren, was so abgeht“, erzählte die 20-jährige Sumera. „Musiktechnisch ist es hier am besten“, waren sich alle einig.

Inmitten des Raums stand das vierköpfige „Poco Lio’s“-Team und nahm die Cocktailbestellungen entgegen. „Mojito“ und „Sex on the Beach“ gehen zurzeit am besten“, Hans hinter der Theke freute sich über die Atmosphäre.

Lichteffekte auf der Bühne

Von den Stehtischen aus hatte man einen coolen Blick auf die mit Lichteffekten durchflutete Bühne. „Alkohol, Frauen und Musik“, war das Motto des 22-jährigen Dinslakeners Sebastian, der mit einer größeren Gruppe da war. „Wir sind gerne hier“, ergänzte sein drei Jahre jüngerer Kumpel Cedric. Der Flürener Björn Kulken zappelte mit seinen drei Freunden schon früh zu den rhythmischen Beats.

Für 1Live-Moderatorin Lara Heinz, die auf der „Mainstage“ mit Jens Gusek am Mischpult stand, war der Abend etwas Besonderes. „Ich hatte hier meinen Abiball“, erinnerte sie sich. Ein Gefühl von Zuhause-Sein. Mittlerweile habe sie bei „1Live“ ihren definitiven „Traumjob“, bekannte die aus Rees-Mehr stammende junge Frau. „Ich bin total nervös, weil meine Familie hier ist und alte Abi-Kollegen“, gestand sie. „Aber das ist cool, dieses Zuhause-Sein-Gefühl.“

Beste Stimmung in der Niederrheinhalle Wesel. Foto: erwin pottgiesser / ffs

In dem etwas kleineren Saal legten DJ Lewis und DJ Muczee Soul und Hip-Hop-Musik auf. „Eine tolle Location. Und es ist mega-ungewöhnlich, dass so früh vor zwölf Uhr schon so viele Menschen da sind – und ungewöhnlich viele Frauen“, fand DJ Lewis. Im kleinen Raum verwöhnte Tina Middendorf Fans des Tekkno. „Von Melodisch bis Hardcore ist alles dabei“, und sie erinnerte sich, „hier 2018 eine sehr gute Party“ gefeiert zu haben. Dass die Veranstaltung so gut laufe, liege an dem Konzept, „dass jeder dahin gehen kann, wo er grade Lust drauf hat.“

Gedanken zur Niederrheinhalle

Bis zum frühen Morgen genossen die Besucher den letzten großen Groove vor Weihnachten. Einen nachdenklichen Gedanken wurde die Obrighovenerin Sonja Wiemers angesichts der Debatte um die Zukunft der Niederrheinhalle aber noch los. „Wenn es diese Location nicht mehr gäbe , wäre das schlecht für die ganze Stadt. Dann gäbe es hier nichts mehr.“