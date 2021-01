Wesel: Lenkräder und Airbags aus teuren Autos gestohlen

Wesel. Unbekannte stahlen in Lackhausen und in der Feldmark Lenkräder und Airbags aus hochwertigen Autos. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In mindestens drei Fällen schlugen Unbekannte in der Nacht von

Freitag auf Samstag in Lackhausen und in der Feldmark zu: Sie schlugen die

Scheiben an hochwertigen Fahrzeugen ein und stahlen daraus Lenkräder und

Airbags. Betroffen waren ein Mercedes GL und ein BMW an der Straße Färberskamp sowie ein BMW an der Wilhelm-Leuschner-Straße.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wesel unter der Rufnummer 0281/1070 an.